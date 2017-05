© afp

Duerch en neie Pilotprojet an Australien soll verhënnert ginn, datt drogenofhängeg Chômeuren hir Sucht duerch staatlech Mëttele finanzéieren. Betraff si ronn 5.000 Leit, déi sech nei an de Chômage gemellt hunn. Duerch eng Grondwaasser-Analyse sollen dräi Regioune bestëmmt ginn, déi besonnesch vum Drogemëssbrauch betraff sinn. Eng Ënnersichung huet erginn, dat dat australescht Grondwaasser iwwerraschend héich Réckstänn vu Crystal Meth opweist.



Wiem säin Drogentest positiv ass, kritt an Zukunft kee Boergeld méi, mä eng Bankkaart, mat där just liewesnoutwenneg Saachen, wéi Iessen a Loyer bezuelt kënne ginn. Wee méi wéi eng Kéier duerchfält, gëtt automatesch un en Dokter weidervermëttelt.

Mat dëser an anere Mesuren hofft déi australesch Regierung an den nächste véier Joer bis zu 406 Milliounen Euro ze spueren. Een Deel vum Plang gesäit ausserdeem vir, Leit, déi hir Rendez-vousen a Virstellungsgespréicher verpassen, kee Chômage méi ze bezuelen.

De Projet soll de Mënschen derbäi hëllefen, besser Chancen um Aarbechtsmaart ze hunn. Et géing dobäi ëm eng Verhalensännerung goen, esou de Sozialminister Christian Porter.

Australesch Sozialverbänn kritiséieren déi nei Spuerpolitik. Si géing just dozou bäidroen, Chômeuren nach méi ze "dämoniséieren".