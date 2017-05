Am ganze Land wieren d'Fäll zeréck gaangen, huet de Gesondheetsministère der Weltgesondheetsorganisatioun matgedeelt.

De brasilianeschen Autoritéiten no goufen et vu Januar bis Abrëll knapp 8.000 nei Fäll. Zejoert waren et fir de selwechten Zäitraum ronn 170.000 Fäll.



D'Enn vum Noutstand géing awer net bedeiten, datt et keng Preventiouns- an Hëllefsmesurë méi géinge ginn.



Den Zika-Virus ass virun Allem fir schwanger Frae geféierlech, well dësen d'Infektioun Mikrozephalie beim Kand verursaache kann.