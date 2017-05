En vue vun enger schwaarz rouder Koalitioun stëmmt d'CDU am Saarland e Freiden iwwert de Koalitiounsaccord of.

D'Ministerpresidentin aus dem Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer

Et gëtt mat enger grousser Zoustëmmung um Parteidag gerechent. D'SPD wëll dat Ganzt hirersäits e Méindeg ofseenen.



D'Annegret Kramp-Karrenbauer soll de 17. Mee zur Ministerpresidentin gewielt ginn.

Am Saarland regéiert schonn zënter 2012 eng grouss Koalitioun.



D'CDU an d'SPD ware sech déi lescht Woch eens gi wéi de Programm déi nächste 5 Joer sollt ausgesinn. Ënnert anerem soll massiv an d'Infrastrukturen investéiert ginn.