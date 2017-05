De Francesco Schettino riskéiert, dono an de Prisong ze mussen, oder awer et kënnt zu engem neie Prozess.



Duerch säi Manöver, fir am Januar 2012 ze no un eng Insel erunzefueren, waren 32 Leit gestuerwen.

An 1. Instanz hat hien dofir méi wéi 16 Joer Prisong kritt.