Wéinst engem Groussbrand an enger Disco zu Bayreuth an Däitschland, gouf en Donneschdeg de Katastrophenalarm ausgeléist.

D'Pompjeeën haten d'Feier owes ënner Kontroll, d'Läschaarbecht hunn awer bis an d'Nuecht eran gedauert. Insgesamt 8 Mësche hu misse wéinst enger Dampvergëftung a mat gereizten Otemweeër traitéiert ginn.



D'Feier war géint 16 Auer ausgebrach, nodeems 2 Aarbechter Pyrotechnik opgebaut haten. Duerch d'Feier hätt sech direkt enorm vill Damp entwéckelt. D'Bewunner aus der Ëmgéigend goufen opgefuerdert d'Dieren an d'Fënsteren zou ze loossen.



Pompjeeën, Rettungsdéngschter a Police waren bis an de spéiden Owend eran am Groussasaz.