Den US President Donald Trump an d’Wäisst Haus verstrécke sech ëmmer méi a Widderspréch. An engem rezenten Interview mat NBC versicht den Donald Trump ze erklären, wéi et zu der Decisioun koum. Haart Kritik gouf et dobäi fir de Comey, an d'Zweiwel ronderëm d'Motiver vun der Entloossung ginn et och haut nach.





FBI Affär - De Reportage vum Claudia Kollwelter



Hien hätt net einfach d’Recommandatioun vum Justizministère ëmgesat, mä d'Entloossung wier seng eegen Decisioun gewiescht – huet den Donald Trump am NBC-Interview betount – an datt et dofir ni de richtegen Zäitpunkt géing ginn.

Jidderee weist och, datt et beim FBI vill Problemer géing ginn. Den US-President stellt den James Comey als net gëeegent fir de Posten duer, an nennt de fréieren FBI Chef en Téinert.







James Comey

Am Entloossungsbréif huet den Donald Trump drop higewisen, datt de Comey him dräi mol verséchert hätt, net selwer Géigestand vun den FBI Ermëttlungen zu de Russland-Kontakter während dem Wahlkampf ze sinn. Am Interview erkläert en, wéi hien de Comey selwer heizou befrot huet. Domat kéint ëm virgeworf ginn an eng lafend Prozedur agegraff ze hunn.Connectioune mat Russland, vu Mataarbechter vun der Wahlcampagne streit hie komplett of. Hien hätt do keng geschäftlech Interessen an et géing keng geheim Ofsprooch tëscht him, senger Campagne a Russland ginn.Den Donald Trump erkläert, datt Russland d’Wahlen net beaflosst hätten. Et wier och a sengem gréissten Interessi, d’Virwërf am Zesummenhang mat der Russland-Connection opzeklären.Wéi geféierlech déi ganz Debatt fir den Donald Trump wäert ginn, hänkt awer net eleng vun him of. An der Affär ëm den James Comey si ganz vill Leit verwéckelt, déi och hir eegen Interessen hunn an duerch déi de President méi schlecht kéint do stoen. Well d’Diskussioun an tëscht och schonn d’Fro vun der Stabilitéit vum amerikanesche Rechtsstaat erreecht huet, kéinte verschidde Bedeelegter dozou tendéieren, hire Ruff ze retten amplaz dem President ze hëllefen.