Domat kéint d'Bundeskriminalamt Leit iwwerwaachen, bei deenen et vill Indice gëtt, dass se kuerz virdru sinn, en Attentat duerchzeféieren. Dat gëllt also just fir internationalen Terrorismus. Fir all aner Zort vu Risikopersoune sinn déi eenzel Bundeslänner zoustänneg.