Den 13 Mee 1917, also viru genee 100 Joer, soll zu Fátima a Portugal 3 Kanner d’Muttergottes erschéngt sinn. Um Samschdeg gëtt dëst zu Fátima gefeiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Ënnert anerem mam Poopst François, dee schonn e Freideg den Owend do ukomm ass an iwwer 400.000 Gleeweger begréisst huet. Um Samschdeg dann, soll hien 2 vun den 3 Kanner, déi d’Jongfra Maria gesi wëllen hunn, helleg schwätzen, dat virun engem Millioune Publik.Schonn am Joer 2000 hat de Poopst Jean-Paul d’Kanner séileg gesprach.