An der Gazasträif gëtt allerdéngs net gewielt, déi radikal islamesch Hamas boykottéiert d'Wahlen nämlech do. D'Wahlen dierften dofir net all ze vill aussoen an, an deene meeschte Gemengen ginn d'Kandidaten och direkt nominéiert. Et sinn nämlech méi Setz do wéi Kandidaten.