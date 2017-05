Dat huet e Porte-Parole vun der Police der Zeitung "Input Presse" e Samschdeg confirméiert. E 86 Joer ale Mann vu Wittlich hat en Donneschdeg am fréie Moien d'Police alarméiert. Op der Plaz hunn d'Beamten den 86 Joer ale Mann a seng 83 Joer al Fra mat uerge Schossverletzungen an hirer Wunneng entdeckt.D'Koppel koum direkt an d'Spidol. Déi eeler Persounen sinn do awer am Laf vum Dag verscheet.Éischten Ermëttlungen no, hat de Mann fir d'éischt op seng Fra geschoss, huet dunn d'Police geruff, sech an d'Bett geluecht, fir sech do selwer z'erschéissen. D'Police waart den Ament awer nach dat definitiivt Resultat vun der Obduktioun of, ier si dës Thes offiziell confirméieren.