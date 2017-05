© AFP

Um 10 Auer soll d'Passation de pouvoirs ufänken. Dann iwwerreecht de François Hollande dem Macron d'Schlësselen am Elysée Palais. Eng hallef Stonn laang soll d'Gespréich daueren. Herno da wäert de fréiere Wirtschaftsminister an aachte President vun der 5. Republik de Champs Elysées eroffueren.



Wéi et aus Kreesser ëm de Macron heescht, soll hien e Méindeg de Moie fréi den Numm vu sengem zukünftege Premierminister bekannt ginn. Duerno ass dann seng éischten Auslandsrees ugesot. Déi geet an Däitschland, wou hien d'Angela Merkel trëfft.