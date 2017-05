An der Géigend vun Thessaloniki ass e Samschdeg den Owend e Schnellzuch entgleist an an een Haus gerannt.

© AFP

4 Doudeger a 5 Blesséierter, dorënner de Maschiniste. Dat ass de Bilan nodeems e Samschdeg bei der griichescher Stad Thessaloniki ee Schnellzuch entgleist ass an duerno an een Haus gerannt ass. Een Awunner aus dem Gebai konnt sech eegenen Aussoen no, just retten, andeems e vu sengem Balkon gesprong ass.Esouwuel d’Lokomotiv, wéi och 5 Waggone ware beim Ongléck aus de Schinne gesprongen, wahrscheinlech well den Zuch op där Plaz méi séier ënnerwee war, wéi erlaabt.