Militärparad zu Pjöngjang © AFP

Provozéiert Nordkorea gären de neie Südkoreanesche President? D'Rakéit, déi an der Nuecht gestart gouf, soll ronn 700 Kilometer wäit geflu sinn. Ëm wéi eng Zort Rakéit et sech gehandelt huet ass net gewosst.



Wéi déi amerikanesch Arméi matdeelt, wier se a Richtung Japan geflunn, wier awer duerno an d’Mier gefall.



Vu Washington ginn et iwwerdeems Menacen, d'Sanktioune géint Pjöngjang ze verschäerfen. D'USA fuerderen hir Partner op d'selwecht ze reagéieren a méi schaarf Strofen z'envisagéieren. Laang genuch wier Nordkorea eng Menace fir d'Sécherheet gewiescht, heescht et aus dem Pentagon.



Russland a China weise sech besuergt iwwert d'Entwécklung vun der Situatioun an der Géigend, Peking huet allerdéngs appelléiert sech zeréckzehalen.



De neiste Rakéitentest vun Nordkorea dierft och ee Sommet a China dominéieren, wou et ëm Pläng fir nei Handelsrouten tëscht Asien, Afrika an Europa soll goen. 2 Deeg laang gesi sech dofir Vertrieder aus 100 Länner, dorënner och 29 Regierungs- a Staatschefen.



Ma am Virfeld gouf et schonn een Eklat op deem Sommet. D'EU-Staaten hu China informéiert, d'Deklaratioun vum Sommet net wëlle matzedroen, well China net bereet wier europäesch Interessen ze respektéieren.