Si gëllen als Stëmmungstest fir d’Bundestagswahlen. Um Sonndeg sinn an Nordrhein-Westfalen d’Landtagswahlen, an d’SPD an och d’CDU leie gläich op.

Am ganze sinn 13,1 Millioune Leit opgeruff hir Stëmm ofzeginn. 181 Mandater sollen am Landtag besat ginn, 1.300 Kandidaten hu sech opgestallt. Dorënner och Membere vun der AFD, déi den Ament net am Parlament ass. D’Piraten allerdéngs, déi nach viru 5 Joer an de Landtag koumen, riskéieren dës Kéier kee Sëtz ze kréien.