Si hunn als Stëmmungstest fir d'Bundestagswahlen gegollt: Um Sonndeg gouf an Nordrhein-Westfalen en neie Landtag gewielt.Et war eng spannend Course an et goungen dann och méi Leit wiele wéi viru 5 Joer.Eng éischt Prognos vu kuerz no 18 Auer geet vun dësem Resultat aus:34,4 % fir d'CDU30,6 % fir d'SPD11,9 % fir d'FDP7,6 % fir d'AfD6,0 % fir déi gréng5,0 % fir Die LinkeNordrhein-Westfalen huet laang Zäit als Héichbuerg vun der SPD gegollt. Datt si elo ronn 8 Prozent verluer an d'CDU ronn 8 Prozent gewonnen huet, dierft och e schwéiere Réckschlag fir den SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sinn. Déi däitsch Medie schwätze scho vun engem Debakel fir d'SPD.No der éischter Prognos hätt Rout-Gréng, also SPD a Grüne, dann och keng Majoritéit méi, d'Ministerpresidentin Hannelore Kraft hätt also verluer. Hire Successeur dierft den Armin Laschet vun der CDU ginn. Et kéint och fir eng Koalitioun vun CDU an FDP duergoen ...D'AfD ass sécher am Landtag, Gréng och, déi Lénk mussen nach zidderen.Kuerz no der éischter Prognos huet d'Hannelore Kraft hire Récktrëtt als SPD-Cheffin an NRW erkläert an och ugekënnegt, sech ganz aus der Politik zeréckzezéien.Et waren déi lescht Landtagswahle virun de Bundestagswahlen am September.