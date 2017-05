De Sebastian Kurz sot, dass hien an dem Kontext e Méindeg mam Bundeskanzler Christian Kern an dem President Alexander Van der Bellen zesummekënnt.



Den éisträichesche Kanzler huet schonn duerchblécke gelooss, dass nom Summer virgezunne Neiwahlen organiséiert ginn. Déi zwee Allianzpartner hunn do virdrun méintelaang probéiert, sech op gemeinsam Reformen ze eenegen.



SPÖ an ÖVP regéieren zanter 2007 an enger grousser Koalitioun.



Regulär wieren déi nächst Wahlen am Hierscht 2018 gewiescht. D'lescht Woch schonn hat de Chef vun der ÖVP vu bis elo a Vizekanzler Reinhold Mitterlehner aus Protest géint déi Partei- a koalitiounsintern Reiwereien vun all senge Posten demissionéiert.