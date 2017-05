Bei de Gespréicher am Kanzleramt dierfte virop europapolitesch Froen an déi däitsch-franséisch Zesummenaarbecht am Mëttelpunkt stoen.



Den neie President plädéiert, fir eng Verdéiwung vun der europäescher Integratioun a fuerdert eng Stäerkung vun der Eurozon. Hie setzt dobäi virun allem op eng méi enk Kollaboratioun mat Berlin.



Do virdrun wëll den Emmanuel Macron awer nach den Numm vu sengem Premierminister bekannt ginn. Als ee vun de grousse Favoritte fir dëse Poste gëllt de Buergermeeschter vu Le Havre, den Edouard Philippe (46).







De franséische President wëll virun de Parlamentswahlen am Juni d'Basis fir eng breet politesch Allianz schafen, fir sou seng sozial-liberal Reformprojete kënnen duerchzesetzen.