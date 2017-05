Den US-President Trump steet no där ëmstriddener Entloossung vum FBI-Chef James Comey weider ënner Drock.

Souwuel d'Demokraten wéi och Republikaner hunn den Donald Trump e Sonndeg opgeruff, eventuell enregistréiert Gespréicher mam James Comey ze publizéieren.Sollten et sou Enregistrementer ginn, misst de President dës direkt public maachen, sou den Oppositiounschef am Senat géintiwwer CNN.Dës Enregistrementer ze zerstéieren, géif géint d'Gesetz verstoussen.De republikanesche Senateur Lindsey Graham huet iwwerdeems een Tweet vum amerikanesche President, wou hien dem Comey domat gedreet hat, méiglech Matschnëtter ze publizéieren, als deplacéiert bezeechent.Dem US-President seng Decisioun, den FBI-Chef ze entloossen hat d'lescht Woch ee politescht Äerdbiewen ausgeléist an de Verdacht opkomme gelooss, dass hien domat d'Enquête vum FBI, iwwer méiglech Relatioune vu sengem Team mat Russland, wéilt ausbremsen.