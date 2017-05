Am Biergerkrichsland Yemen ass sech d'Cholera am Gaangen, extrem séier ze verbreeden.

Cholera am Jemen

Internat.: Am meeschte gelies

Bannent nëmmen e puer Deeg ass d'Zuel vun de Cholera-Doudegen op 115 geklommen. Dëse Chiffer huet den Internationale Comitée vum Roude Kräiz bekannt ginn.



Wéi et weider heescht, wieren iwwer 8.500 Verdachtsfäll gemellt ginn.



An der Haaptstad Sanaa huet ee Streik vun de Poubelle-Camionen dozou bäigedroen, dass sech d'Cholera verbreet huet.



Deeglaang louch den Dreck an de Stroossen. D'Mataarbechter hu gefuerdert, dass hir Salairen ausbezuelt ginn.