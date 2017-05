Op en Néits verbitt d'tierkesch Regierung däitschen Deputéierten de Besuch vu Bundeswehrzaldoten, déi am tierkeschen Incirlik stationéiert sinn.

Et wäert fir weider Spannungen tëscht béide Länner suergen.De Sträit tëscht Däitschland an der Tierkei geet op eng ëmstridden däitsch Armenien-Resolutioun, an de Wahlkampf virum tierkesche Verfassungsreferendum zeréck.