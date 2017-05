Wéi ass de Choix ze deiten?



De Buergermeeschter vun Le Havre a Politiker vun "Les Républicains" Edouard Philippe iwwerhëlt also de Bureau vum Premier am Hotel Matignon.





Deen Député-Maire vu Le Havre war dann och ewell de ganze Weekend iwwer an der franséischer Haaptstad, sécher, fir sech mat sengem neien Chef ofzeschwätzen, wéi de Rescht vun der Regierungsequipe da soll zesummegesat ginn, déi um Dënschdeg presentéiert gëtt.Den Edouard ass an deem Sënn e logeschen Choix, well en d'Erneierung verkierpert an als "juppéiste" och eng faarweg-gemëscht Koalitioun muss kënne beieneen halen. De Philippe dierft dann och aner Politiker vun der Droite mat an d'Regierung bréngen, sou wéi seng politesch Frënn Benoist Apparu, Franck Riester an Bruno Le Maire.Aner Nimm vu Politiker déi sécher schéngen fir Regierungsposte gesat ze sinn, sinn de Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, de Jean-Pierre Raffarin als méiglechen neien Ausseminister - de Macron wëll mat deene Gesiichter d'Paradigmen changéieren a mat alen Coden briechen.Nom Opootmen, dat et a ganz Europa gouf, nodeem de jonken Macron elo d'Geschécker am Hexagone leet, muss deen elo liwweren - ëmsou méi wichteg am Nomëtteg den Deplacement op Berlin bei d'Kanzlerin; en Traditiouns-Besuch, deen och all aner franséisch Presidenten gemeet hunn - mee och eng Visite, fir ze weisen, datt d'Koppel Frankräich-Däitschland fonctionnéiert.Wat d'Kanzlerin vun de Plang vum Macron fir den EURO hält, wäerte mer haut éischter verstoppt hannert den Zeilen ze héieren kréien - eng éischt Visite de Courtoisie dierf jo och net direkt ze vill op d'Prouf gestallt ginn. Aner Dossieren, wou Paräis a Berlin sech enk mussen ofstëmmen sinn natierlech eng gemeinsam Front géint de Brexit an eng Defense-Politik, déi mateneen alignéiert gëtt.Déi waarm innepolitesch Eisen leien natierlech och um Dësch vu Macron an Philippe: do virop déi ëmnstridden Aarbechsreform El Khomri, wou séier sollen d'Gewerkschaften beienee geruff ginn, mee och den Dossier vun der Quellesteier.