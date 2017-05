Och zu Lëtzebuerg ass geplangt, fir eng Radar-Remorque an den Asaz ze bréngen.

Op der A60 bei Winterspelt gouf déi fuschnei Radar-Remorque vun der Tréirer Police vandaliséiert. Onbekannter hunn ënnert anerem probéiert, fir den Unhänger a Brand ze setzen a se hu mat Géigestänn op den Apparat ageschloen. De Schued geet an d'Zéngdausenden. Déi däitsch Police enquêtéiert a freet no Zeien.



Déi Zort Radar, déi op enger Remorque steet, soll jo och geschwënn zu Lëtzebuerg an den Asaz kommen.