Weem gehéiert d'Welt? (15.05.2017) Ronn 200 Leit op der Welt gehéieren d'Banken. Dem däitsche Journalist Hans-Jürgen Jakobs no si si et, déi am meeschte Muecht am globale Kapitalismus hunn. Op där Lëscht stinn Nimm wéi Warren Buffet, Abdullah Bin Mohammed al Thani oder och Larry Fink.

A sengem Buch mécht de Jakobs keng Virwërf, vill méi wëllt hien opklären an informéieren, eise Kapitalismus wier ontransparent, villes géif verdeckt an am Hannergrond lafen, dacks verléiert een de Iwwerbléck doriwwer, wien am globale Monopoly wou seng Fanger mat am Spill huet.