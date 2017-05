Wéi d'Washington Post geschriwwen huet, hätt den US-President Informatiounen iwwert Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat, déi d'USA vun engem Geheimdéngscht krut hätten, virugereecht.



Dat wier falsch, huet e Méindeg den Owend den nationale Sécherheetsberoder vum amerikanesche President Herbert Raymond Mc Master viru Reporter am Wäissen Haus gesot.

Hie wier selwer bei deene Gespréicher am Oval Office d’lescht Woch mat derbäi gewiescht, an dobäi wier et zu kengem Ament ëm Geheimdéngscht-Informatiounen gaangen.

Allerdéngs, huet de Mc Master net explizit niéiert, dass den Trump geheim Informatiounen un de Lavrov weiderginn hätt.



Et dierft eng schwiereg Renconter ginn



Um Dënschdeg empfänkt den US-President Donald Trump säin tierkeschen Homolog Erdogan am Wäissen Haus zu Washington.



Hir éischt Renconter gëtt allerdéngs duerch direkt e puer Konflikter dominéiert. Den US-President hat wuel als eenzege westleche Staatschef, Mëtt Abrëll dem Erdogan fir seng Victoire beim ëmstriddene Verfassungsreferendum gratuléiert. Allerdéngs suergt déi amerikanesch Ënnerstëtzung vun de kurdesche Rebellen an Nordsyrien fir Spannungen. Ankara consideréiert dës nämlech als Terroristen.



Een delikate Sujet ass och den islamesche Priedeger Fethullah Gülen, deen an den USA am Exil lieft. Fir den tierkesche President Erdogan ass hien den Haaptresponsabele vum Militärputsch vum leschte Joer. D'Tierkei fuerdert, dass de Mann ausgeliwwert gëtt. Dozou huet sech den amerikanesche President awer bis ewell net positionéiert.