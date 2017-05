Une image satellite du complexe pénitentiaire de Saydnaya, au nord de Damas, diffusée le 7 février 2017 par Amnesty International © CNES/AFP/Handout

Den Ausseministère zu Washington huet annoncéiert, als Beweis Fotoe vum Crematoire wëllen ze publizéieren. Schonn am Februar hat d'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International op systematesch Massen-Exekutiounen a syresche Prisongen opmierksam gemaach.



Deemno hätt déi syresch Regierung tëscht 5.000 an 13.000 Prisonéier ëmbrénge gelooss.



Déi betraffe Leit wiere vun 2011 bis 2015, ouni de Prozess gemaach krut ze hunn, erhaange ginn.







Zu Genève ass um Dënschdeg den Optakt vun enger neier Ronn vu Friddensverhandlunge fir d'Biergerkrichsland Syrien.

No Donnéeë vum UNO-Spezialemissär de Mistura sollen d'Berodunge véier Deeg daueren.



Parallel zu dëse Gespréicher lafen, op Initiativ vu Russland, dem Iran an der Tierkei, och an der kasachescher Haaptstad Astana Verhandlungen tëscht Vertrieder vun der syrescher Regierung an de Rebellen.



Während dem Biergerkrich a Syrien, deen elo schonn zanter 6 Joer am Gaangen ass, koume bis haut iwwer 320.000 Mënschen ëm d'Liewen, Millioune vu Leit si geflücht.



Während sech d'Gespréicher zu Genève an der Haaptsaach op déi politesch Zukunft vu Syrien konzentréieren, viséieren d'Verhandlungen zu Astana virun allem ee Waffestëllstand, deen op Dauer respektéiert gëtt.