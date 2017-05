Dat huet de Mark Rutte viru Journalisten zu Den Haag bekannt ginn. Déi véier Parteien hätten um Enn hir Differenzen a Saachen Immigratiounspolitik net kënnen iwwerbrécken.



D'Verhandlunge wieren elo eriwwer an et hätt een et net fäerdegbruecht, eng nei Regierung ze forméieren.



Bei de Wahle Mëtt Mäerz war dem hollännesche Premier Mark Rutte seng VVD als stäerkste Partei ervirgaangen, virun de Rietspopuliste vum Geert Wilders.



Dësen huet sech via Twitter zefridden driwwer gewisen, dass bei de Gespréicher näischt erauskoum. Dat wiere gutt Nouvellen, sou de Politiker, deen dann och scho seng Bereetschaft fir Koalitiounsgespréicher signaliséiert huet.







1. Zeer goed nieuws. Geen GroenLinks.



2. De PVV is als 2e partij van Nederland volledig beschikbaar. https://t.co/VG9EnfPq2h — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 15, 2017

Dat hunn de Mark Rutte an déi aner Parteien awer kategoresch ausgeschloss.Eng Méiglechkeet wier, dass den hollännesche Premier amplaz vun deene Grénge-Lénken déi kleng Chrëschtlech Unioun géif mat an d'Boot huelen. Allerdéngs hätt déi nei Koalitioun da just eng hauchdënn Majoritéit vun enger Stëmm am Parlament.