De klenge Lucas krut net déi üblech Produite fir Puppelcher z'iessen. © AFP

7 Méint krut de klenge Lucas, éier hie gestuerwen ass. Zu deem Moment hat hien nach knapp 4,3 Kilo, 4 Kilo méi liicht, wéi fir säin Alter normal. Seng Elteren hate selwer d'Diagnos opgestallt, well et dem klenge Jong nom Iessen dacks schlecht war, datt hien Laktose- a Glutenintolerant wier. Si haten an hir Decisioun awer keen Dokter matagebonnen.Si hunn dunn dem Kand d'Produiten aus hirem Naturbuttek z'iesse ginn, ma doduerch hätt de Lucas ofgeholl, wier gro am Gesiicht ginn an hätt Problemer beim Otmen gehat. Ma d'Elteren hunn net vill drop ginn, well d'Kand dacks nees ofgeholl an nees bäigeholl hätt, ganz frou gewiescht wier a vill gespillt hätt, sou d'Mamm viru Geriicht, wou si sech veräntwere mussen. D'Clienten aus dem Buttek kéinten dat och confirméieren.An enger Nuecht am Juni huet de Lucas sech da missen vill iwwerginn. Aus Angscht si seng Eltere mat him bei en homeopatheschen Dokter gefuer, dee si awer direkt an d'Spidol geschéckt huet. Do ukomm war et schonn ze spéit an de Lucas war gestuerwen.De Parquet fuerdert 18 Méint Prisong fir d'Elteren. D'Verteidegung dogéint argumentéiert, datt et den dräi Schwëstere vum Lucas ëmmer gutt bei den Elteren haten.