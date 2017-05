Lëtzebuerger Dokter a Flüchtlingscamp a Jordanien (16.03.2017)

80.000 Flüchtlingen an deem Camp bei der Syrescher Grenz. 20 Prozent sinn am Camp gebuer. Kanner sinn den eenzege Räichtum. Hei hätten d'Leit Sécherheet, Iessen an Daach iwwer dem Kapp. D'Froen iwwer d'Zukunft - hir an déi vun hirem Land -bleiwen awer ouni einfach Äntwerten.