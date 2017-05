Dee war jo am Februar zeréckgetrueden, nodeems e gelunn hat, wat d’Telefonsgespréicher mam russeschen Ambassadeur ugoungen. Den James Comey hätt ganz schockéiert op d’Ufro vum Donald Trump reagéiert, heescht et an der New York Times, hien hätt doropshin de Contenu vum Gespréich schrëftlech festgehalen.

„Ech hoffen, dass Dir dat kënnt si loossen an de Michael Flynn kënnt a Rou loossen. Hien ass e gudde Kärel. Ech hoffen, Dir kënnt dat si loossen!“

Dat soll den US-President dem Ex-Direkter vum FBI, James Comey, am Zesummenhank mat Enquêtë géint de fréiere Sécherheetsberoder Michael Flynn wéinst Kontakter vun deem mat Russland gesot hunn. Dës Aussoe suergen an de leschte Stonnen an den USA quasi fir e politescht Äerdbiewen an zéien d'Fro no sech, ob de Locataire vum Wäissen Haus nach laang ze droen ass.

Trump a Richtung Impeachment de 17 Mee? / Rep. Eric Ewald



An den amerikanesche Medië geet zanter kuerz no Hallefnuecht vun enger Bomm Rieds an dovun, dass de President wéinst Behënnere vun der Justiz eventuell kéint ofgesat ginn.

Den James Comey, dee virun enger Woch vum Donald Trump entlooss gi war, hat d'Aussoe vum President, déi deen am Februar soll gemaach hunn, an engem Pabeier néiergeschriwwen, dat verschiddene Medien an den USA virläit. Dat géif de bis ewell gréisste Skandal vum Donald Trump senger Presidence bedeiten, och wann dee selwer d'Nouvelle ewell dementéiert hat.

Och d'Wäisst Haus huet gemellt, dass de President ni dorëms gebieden hätt, d'Enquêtë géint de Michael Flynn ze stoppen. D'Gespréich tëscht dem Donald Trump an dem James Comey wär falsch erëmgi ginn.

Ob et zu engem Impeachment, also engem Ofsetze vum President, kënnt, hänkt vun de Republikaner of, also de Politiker vu senger Partei. Déi hu souwuel am Parlament wéi am Senat d'Majoritéit. Allerdings ginn och si ëmmer méi ongedëlleg a wënsche sech „manner Drama am Wäissen Haus“. Fir eng Impeachment-Prozedur ze lancéieren, geet een Deputéierten aus dem Parlament duer. Am Senat missten dann awer zwee Drëttel vun de Memberen dofir stëmmen. An de leschte Stonnen an Deeg ginn ëmmer méi Parallelle gezunn zur Watergate-Affär, iwwert déi de President Richard Nixon gefall war.

Op alle Fall solle bis nächste Mëttwoch all d'Dokumenter a Kommunikatiounen tëscht dem James Comey an dem Donald Trump un déi zoustänneg parlamentaresch Kommissioun goen. Déi kann da préiwen, ob de President d'FBI-Enquêtë beaflosst oder behënnert huet. Dës Enquêtë solle Kritiker no jo de wierkleche Grond fir dem James Comey seng Entloossung sinn, wougéint den Donald Trump betount hat, hien hätt de Chef vum FBI egal wéi erausgehäit.

No de Gespréicher ware kloer Divergenzen ze gesinn, wat de Syrien-Konflikt betrëfft. Do wiert sech den tierkesche President dogéint, d’Kurde-Milizen z’ënnerstëtzen. Dat wier "absolut inakzeptabel", sot den Erdogan no de Gespréicher.D’Amerikaner dogéint wëllen de Kurden weider ënnerstëtzen, ënnert anerem mat Waffen am Kampf géint den Islamesche Staat. Déi leschte Woch schonn hat déi amerikanesch Regierung hir Intentioun matgedeelt. D'Tierken gesinn an de Kurdemilizen a Syrien awer enk Alliéierter vun der PKK; a consideréieren si als Terrorgrupp. D'Tierke fäerten och, datt Waffen fir déi syresch Kurden beemol kéinten an den Hänn vun der PKK landen, a géint d'Tierkei kéinten agesat ginn.