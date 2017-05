De Bradley Manning, éier en d'Chelsea Manning ginn ass. E Bild aus dem Joer 2013.

D'Chelsea Manning, déi fréier Bradley Manning geheescht huet, war am Irak stationéiert an hat der Revelatiounsplattform Wikileaks honnertdausenden Dokumenter weiderginn.Si war 7 Joer am Prisong. Am Fong war se zu 35 Joer veruerteelt ginn, ma de fréieren US-President Barack Obama hat hir de gréissten Deel vun der Strof nogelooss.D'Chelsea Manning war an engem Militärprisong am US-Bundesstaat Kansas.