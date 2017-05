Den neie franséischen Ausseminister: de Jean-Yves Le Drian.

E Mëttwoch de Mëtteg huet den Élysée-Palais déi nei regierung bekannt ginn.



Am Gouvernement Philippe ass ënnert anerem de Gérard Collomb vum PS, dee bis ewelll Buergermeeschter vu Lyon war. Hie gëtt Inneminister.



De Sozialist Jean-Yves Le Drian gëtt Ausseminister. Hien hat ënnert ënner dem François Hollande d'Verdeedegung ënnert sech.



Déi liberal Europadeputéiert Sylvie Goulard gëtt Verdeedegungsministesch.



De fréieren TF1-Animateur Nicolas Hulot kritt den Environnement.



De konservativen Deputéierte Bruno Le Maire gëtt Wirtschaftsminister.



An de François Bayrou vum Modem gëtt Justizminister.



Premierminister ass jo de Buergermeeschter vun Le Havre a Politiker vun "Les Républicains" Edouard Philippe.



De President huet 22 Memberen an déi nei Regierung beruff: 11 Fraen an 11 Männer.



Den éischte Conseil ass en Donneschdeg um 11 Auer.



Den Nicolas Hulot.

- Gérard Collomb, ministre d'État et ministre de l'Intérieur- Nicolas Hulot, ministre d'État et ministre de la Transition écologique et solidaire- François Bayrou, ministre d'État Garde des Sceaux et ministre de la Justice- Sylvie Goulard, ministre des Armées- Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères- Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires- Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé- Françoise Nissen, ministre de la Culture- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie- Murielle Penicaud, ministre du Travail- Jean-Michel Blanquez, ministre de l'Éducation- Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,- Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics- Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation- Annick Girardin, ministre des Outre-mer- Laura Flessel, ministre des Sports- Elizabeth Borne, ministre auprès du ministère de la Transition écologique, chargée des Transports- Marielle de Sarnez, ministre chargée des Affaires européennes- Christophe Castaner : chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement- Marlène Schiappa : chargée de l'égalité des femmes et des hommes- Sophie Cluzel : chargée de personnes handicapées- Mounir Mahjoubi : chargé du numérique