Fir eng Noutfallübung war um Mëttwoch d'Spezialunitéit „FARN“ an der Atomzentral zu Cattenom. Si gouf no der Fukushima Katastrophe gegrënnt a soll d'Zentral zum Beispill no engem Äerdbiewen oder enger Iwwerschwemmung mat Stroum, Killwaasser an Drockloft kënne versuergen. Dat kënnen déi intern Noutsystemer vun der Zentral nämlech no engem Ausfall nëmme 24 Stonnen assuréieren. D'FARN kann hiert technescht Material a Personal mat Camione, Booter oder Helikopteren direkt un d'Atomzentral schafen, erkläert den Direkter vun der FARN Equippe Pierre Eymond:





Cattenom: Übung fir de Noutfall (17.05.2017)

Bis elo gouf d'Hëllef vun der FARN Spezial nach ni fir e reellen Asaz gebraucht, an dat wäert och aller Wahrscheinlechkeet no esou bleiwen, wann een de Responsable vun der Zentral zu Cattenom gleeft.