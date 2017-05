© Luissana K Twitter

Am spéiden Donneschdeg de Mëtteg eiser Zäit koum et zu engem schlëmmen Tëschefall um Times Square zu New York. En Auto ass an e Grupp Leit gerannt, op d'mannst 1 Persoun soll gestuerwe sinn, 10 Leit goufe blesséiert, sou e Communiqué vun der Police. D'Medien op der Plaz schwätze vun 13 Blesséierten.De Chauffeur, e 26 Joer ale Mann, gouf verhaft a gëtt elo verhéiert. De Chauffeur ass virun dësem Tëschefall schonn e puer Mol ugehale gouf, well hien ënner Alkohol- oder Drogenafloss gefuer ass.Am Moment ass nach net gewosst, ob et sech ëm en Accident oder eng gewollten Dot handelt.