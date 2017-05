Déi saudiarabesch Haaptstad ass déi éischt Etapp un enger Rees vun 9 Deeg duerch den Noen Osten an Europa. Zu Riad wëll den ëmstriddenen US-President de Weekend iwwer eng Ried viru méi wéi 50 Staats- a Regierungscheffen halen.



Wéi schonns erwaart, gouf am Kader vun der Visite och eng nei Waffeliwwerung u Saudi Arabien bekannt. D'Amerikaner an d'Saudien hu sech op en Deal an Héicht vun 110 Milliarden Dollar gëeenegt, heescht et aus dem Wäissen Haus.

Dem Donald Trump seng Visite steet natierlech am Schied vum Skandal ëm méiglech illegal Russland-Kontakter vum Republikaner sengem Wahlkampfteam an der Entloossung vum Chef vum FBI James Comey. Dee sot sech antëscht bereet, fir virun der Spezialkommissioun vum Senat auszesoen.



D'Melania Trump huet a Saudi-Arabien grad wéi hir Virgängerin Michelle Obama och bewosst op e Kappduch verzicht. Den Donald Trump hat déi fréier First Lady duerfir viru gutt zwee Joer nach extrem kritiséiert an op Twitter gemengt, si hätt d'Saudi-Araber beleidegt. Dobäi hätten d'USA scho genuch Feinden.



No Saudi-Arabien reest de President vun den USA weider an Israel an d'Palästinensergebidder. Aner Statioune sinn de Vatikan, wou den Trump vum Franziskus empfaang gëtt, den NATO-Sommet zu Bréissel Mëtt nächster Woch an de G7-Sommet zu Taormina op Sizilien.