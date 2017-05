Do goung et virun allem ëm Milliarden-schwéier Geschäfter. Den Donald Trump huet mat de Saudien ee Waffenhandel an Héicht vun 110 Milliarden Dollar ofgeschloss.



Een däitlecht Signal un den Iran, den Äerzrival vu Saudi-Arabien, déi zanter e puer Joer duerch ee Proxy-Krich am Yemen hir Differenzen ausdroen.



Am Ganze wäre Geschäfter am Wäert vun 380 Milliarden Dollar negociéiert ginn.



De Fazit vum amerikanesche President „Et war ee super Dag.“ Honnerte Milliarden Investitiounen an d'USA géing heeschen „Jobs, Jobs Jobs“, also vill Aarbechtsplazen.



Zu Riad, der Haaptstad vu Saudi-Arabien, wëll den Donald Trump um Sonndeg en Appell géint Extremismus lancéieren an ënnersträichen, datt d'Lutte géint den Terror kee Krich géint d'Relioune wier. Dat geet aus Extraite vun enger Ried ervir, déi den amerikanesche President viru méi wéi 50 politesche Representanten aus der arabescher Welt hält.





Den israelesche Premierwëll mam Donald Trump iwwert Efforte fir de Fridden schwätzen. No senger éischter Auslandsvisite a Saudi Arabien, gëtt den US-President e Méindeg an Israel erwaart, ier en den Dag drop weider an d'Westjordanland reest. D'Bierger an Israel géifen den Trump mat oppenen Äerm empfänken, sou den israelesche Regierungschef.Et wéilt een d'Sécherheetsliene weider verstäerken, iwwer Weeër schwätzen, mat deem de Fridden mat de Palestinenser virugedriwwe ka ginn.Viru senger Vereedegung, hat de Republikaner versprach, Jerusalem als israelesch Haaptstad unzerkennen an déi amerikanesch Ambassade vun Tel Aviv séier dohinner ze verleeën. Dat wier allerdéngs en Affront géintiwwer de Palestinenser, déi Ost-Jerusalem als Haaptstad vun engem getrennte Staat Palestina gesinn.