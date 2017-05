Den Test gouf e Sonnden duerchgefouert. No Donnéeë vun den USA a Südkorea handelt et sech ëm eng Mëttelstreckerakéit, déi ongeféier 500 Kilometer wäit geflunn ass.Pjöngjang hat eréischt virun enger Woch eng Mëttelstreckerakéit gezünt. Zanter 2006 huet Nordkorea eegenen Donnéeën no, fënnef Tester mat Atomwaffen duerchgefouert, zwee dovunner d'lescht Joer. Donieft schafft d'Regierung zu Pjöngjang un der Entwécklung vu Laangstreckerakéiten, mat deenen atomar Sprengkäpp bis an d'USA kënnen transportéiert ginn. Mat sengen Tester verstéisst Nordkorea géint d'Sanktioune vum UNO-Sécherheetsrot. De Gremium hat seng Sanktioune géint Nordkorea an de leschte Joren e puer Mol verschäerft. Fir en Dënschde gouf eng Drénglechkeetssëtzung vum UNO-Sécherheetsrot aberuff.