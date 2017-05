De leschten Donneschdeg huet sech zu Tréier en Drama ofgespillt.Police a Rettungsdéngschter goufen an eng Wunneng am Norde vun der Stad geruff, wou se de Proprietaire blesséiert virfonnt hunn. De Mann vu 67 Joer hat sech selwer mat engem Messer gepickt a geschnidden.An der Wunneng louch och dem Mann seng Fra, déi d'selwecht al war.De Mann hat den Noutruff ugeruff a gesot, datt seng Fra dout wier an hien ëmsoss versicht gehat hätt, sech och d'Liewen ze huelen.Wéi déi däitsch Police um Méindeg matdeelt, géif een den Ament dovun ausgoen, datt d'Koppel e puer Deeg virun der Dot decidéiert gehat hätt, hirem Liewen zesummen en Enn ze setzen.Nodeems zwee gemeinsam Suicideversich schif gaange waren, hätt se decidéiert, datt de Mann fir d'éischt seng Fra mat engem Messer ëmbréngen an duerno sech selwer d'Liewen huele sollt.Esou wéi si et zesumme geplangt haten, huet de 67 Joer ale Mann seng Fra erstach an duerno sech selwer mam Messer blesséiert - "in Suizidabsicht", wéi d'Police schreift.Géint de Mann gëtt elo enquêtéiert wéinst dem Verdacht op "Tötung auf Verlangen". D'Enquête ass nach net ofgeschloss.De Mann ass aktuell a psychiatrescher Behandlung.