Am Kader vu senger éischter Auslandsrees ass den US- President Donald Trump um Méindeg um drëtten Dag an Israel ukomm. Dës Visite wär eng „seele Geleeënheet“ Fridden an d'Regioun ze bréngen, sou den US-President no senger Arrivée um Fluchhafen zu Tel Aviv.



Den Donald Trump huet awer och net laang gewaart, fir staark Aussoen ze maachen. Hien huet den Iran accuséiert, d'Terroristen z'ënnerstëtzen an et wär wichteg dofir ze suergen, dass den Iran nimools un eng Atomwaff géing kommen.



Geplangt sinn och nach Gespréicher zu Jerusalem mam israeleschen Regierungschef Benjamin Netanyahu an dem Palästinenserpresident Mahmud Abbas.