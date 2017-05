D'Beamten aus Lëtzebueg an de Belsch suerge fir Uerdnung an hir Kollegen aus Holland huelen mat Hëllef vun trainéierten Adler, Drone vum Himmel.

© AFP

Lëtzebuerger an Hollännesch Police-Beamte gräifen hire belsche Kollegen ënnert d'Äerm am Kader vum NATO-Sommet een Donneschdeg zu Bréissel. 29 Staatschefe wäerten dofir an déi belsch Haaptstad reesen. Donieft bleift och den amerikanesche President Donald Trump vu Mëttwochs Owes bis Donneschdes Owes zu Bréissel. Dofir brauch déi belsch Police Verstäerkung.D'Lëtzebuerger Police soll mat de Belsch fir Uerdnung suergen an d'Hollänner sinn zoustänneg fir onerwënscht Drone vum Himmel ze huelen, dat mat Hëllef vun Adleren.Weider Fotoen an Erklärungen zu den Adler-Polizisten aus Holland fannt dir an eisem Artikel: Hollännesch Police - Adlere maache Juegd op Dronen.