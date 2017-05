X

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

The cause of the explosion not yet confirmed but police say there have been 'multiple fatalities' #ManchesterArena https://t.co/mMWeV8jEd2 pic.twitter.com/Ys6JBmt9fp — The Sun (@TheSun) May 22, 2017

DEADLY CONCERT BLAST: ‘Number of confirmed fatalities’ at Ariana Grande show in Manchester, Englandhttps://t.co/g0FkMpJe0Y pic.twitter.com/gw8qpFFlQD — Fox News (@FoxNews) May 22, 2017

Manchester's Victoria station has been evacuated and all trains cancelled as emergency services respond https://t.co/mMWeV8jEd2 pic.twitter.com/sjnnqBF5OQ — The Sun (@TheSun) May 22, 2017

Loud bang can be heard in video taken outside Manchester Arena amid reports of explosion. https://t.co/zEacQKswVv pic.twitter.com/3s2Ma0FqjO — ABC News (@ABC) May 22, 2017

Bis elo 19 Doudeger a ronn 50 Blesséierter an et géif ee vun enger terroristescher Attack ausgoen, bis de Contraire bewise wier. Dat huet d'Police vun "Greater Manchester" an der Nuecht op en Dënschdeg kuerz no 2 Auer eiser Zäit getwittert. Domat huet se confirméiert, wat ewell gefaart gi war, nodeems éischt Meldungen iwwert eng Explosioun zirkuléiert waren:- datt et Blesséierter gouf.- datt et Doudeger gouf.- datt et kéint Terror sinn.E Méindeg den Owend ass an der "Manchester Arena" d'Popsängerin Ariana Grande opgetrueden.Géint Enn vum Concert koum et zu enger bluddeger Explosioun, déi Panik ausgeléist huet.Géint hallwer 1 an der Nuecht op en Dënschdeg huet d'Police fir d'éischt vun engem "eeschten Incident" an der "Manchester Arena" getwittert. D'Noutdéngschter wieren ënnerwee.Kuerz drop huet d'Police confirméiert, och via Twitter, datt Leit bei deem Incident ëmkomm wieren an datt et och Blesséierter ginn hätt - ouni awer eng Zuel ze nennen.Wat genee an der "Manchester Arena" geschitt ass, war deen Ament nach net gewosst. Rieds goung just vun engem "Incident", also engem "Virfall".An de soziale Medie si séier Biller - Fotoen a Videoen - zirkuléiert, déi Leit weisen, wéi se a Panik aus der Arena lafen ... oder déi virun der Concertshal vun anere Leit gestäipt ginn, well se blesséiert sinn ...Ganz vill Leit hu via Twitter a Facebook versicht, eppes iwwert d'Schicksal vun hire Frënn a Familljemembere gewuer ze ginn. Ganz vill verzweiwelt Opriff, well déi Gesichten net ze erreeche waren. Anerer hu spontan Hëllef offréiert ...D'Explosioun soll, éischten Infoen no, géint 22.30 Auer Lokalzäit, also 23.30 Auer eiser Zäit, am Foyer-Beräich vun der Arena geschitt sinn.Der Sängerin wier näischt geschitt - am Géigesaz zu enger Partie Fans, virun allem jonke Fans ... ënner den Doudesaffer solle vill Mannerjäreger sinn, offiziell confirméiert ass dat awer nach net.Zu Manchester gouf d'Gare evakuéiert an all d'Zich goufe gestrach.D'Dashcam vun engem Auto, deen an der Géigend vun der Concertshal geparkt war, huet de Moment vun der Explosioun, géint Enn vum Concert gefilmt - de Knuppert ass op alle Fall och aus där Distanz nach gutt ze héieren.Op Twitter hat d'Märei vu Manchester virdrun nach drun erënnert, datt ee sech nach bis Hallefnuecht an der Nuecht op en Dënschdeg fir d'Wahlen am Juni registréiere loosse kéint.Kuerz éier déi Frist ofgelaf war, huet et an der "Manchester Arena" geknuppt.Ob et en Zesummenhank gëtt, ass awer nach net gewosst.Antëscht geet d'Police awer vun enger Terror-Attack aus.Nom déidleche Virfall waren dann och vill Polizisten op der Plaz.