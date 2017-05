Reaktioun Finanzminister Philipp Hammond



Déi briteschsot an enger éischter Reaktioun, dass ee mat de Gedanke bei den Affer an hire Famille wier. Et géif een dru schaffen d'Hannergrënn vun dëser schrecklecher Terrorattack opzeklären. Si huet fir en Dënschden eng Krisesëtzung vun der Regierung aberuff.Desot an engem Interview, hie wär erwächt mat der terribler Noriicht vun där barbarescher Attack zu Manchester. "Et ass, souwäit mer wëssen, en terroristesche Virfall; mir behandelen en allzäit sou. Meng Gedanke si bei den Affer, hire Familljen an de Leit vu Manchester."

En Dënschdeg an der Mëttesstonn hunnder Kinnigin Elizabeth en Telegramm geschéckt. Doran heescht et, si wieren "horrified":Your Majesty,It is with great pain that the Grand Duchess and I have learned of the tragedy that occurred in Manchester last night. We are particularly horrified to learn that so many young people were present and are counted amongst the victims and the wounded.The Luxembourg people join us in expressing to Your Majesty our most heartfelt sympathy. Our thoughts and prayers go out to the victims and their families.Henri Grand Duke of LuxembourgDenhuet direkt am Ufank vu senger Ried zu Betlehem säi Matgefill mat den Affer ausgedréckt an d'Attentat veruerteelt.

Déi däitsch Kanzelerin Angela Merkel huet hir Trauer ausgedréckt. Däitschland wier un der Säit vun de Briten. Et wier onbegräiflech, datt een e lëschtege Popconcert ausgenotzt gëtt fir sou vill Mënschen an den Dout ze bréngen oder ze blesséieren.



Och de franséische President Emmanuel Macron reagéiert entsat op d'Gewaltdot. Frankräich géif d'Briten an der Lutte géint den Terror ënnerstëtzen, heescht et aus dem Elysée.



Donieft huet ënnert anerem och de russesche President Vladimir Putin d'Attentat veruerteelt a London déi russesch Zesummenaarbecht offréiert.



D'Sängerin Ariana Grande seet sech déif getraff vun der Attack an huet all weider Concerten ofgesot.





from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

My deepest sympathy for our British friends. Luxembourg and the EU stand with you #Manchester — Viviane Reding (@VivianeRedingEU) May 23, 2017

All my thoughts go out to the victims in #Manchester and I express belgian support for #UK — Charles Michel (@CharlesMichel) May 23, 2017

FM @sigmargabriel: Horrific news from #Manchester! Our thoughts are with our British friends. United we stand. pic.twitter.com/v1sxVkGfRz — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 23, 2017