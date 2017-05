Internat.: Am meeschte gelies

Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wier bal een hallwe Kilometer vun der Strooss ënnert de Steng an dem Buedem begruewe ginn.



Et gëtt domat gerechent, dass d'Strooss fir e puer Méint muss gespaart ginn. Dat betraffent Stéck läit a enger ofgeleeëner Géigend, wou quasi kee wunnt.



Eng Millioun Tonne Buedem war ee Bierg erofgerutscht. Sou eppes hätt een nach ni erlieft, sou ee Spriecher vun den zoustännegen Autoritéiten.