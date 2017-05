Am Ufank waren se zu 6, an der Tëschenzäit souguer zu 8 an den Ament zu 7: Mat derbäi eng éischte Kéier den Donald Trump.





G7-Sommet / Reportage vum Carine Lemmer



Dréckt den Donald Trump dësem Sommet de Stempel op, oder net? Eng éischte Kéier gesäit den Trump seng G7-Partner. Wéi eng Positioune vertrëtt hie bei den Theme Welthandel, Klimaschutz a Flüchtlingen? Bleiwen d'USA e verlässleche Partner? Kooperatioun oder Konfrontatioun...wat dominéiert d'Gespréicher a Sizilien?, dat ass eng vun den Haaptfroen op dësem G7-Sommet.

De „Grupp vun de 7“ ass en informelle Forum vun de Staats- a Regierungcheffe vun de 7 gréisste Wirtschaftsnatiounen: et sinn dat d'USA, Kanada, Groussbritannien, Frankräich, Däitschland, Japan an Italien; d'Europäesch Unioun däerf als Observateur, als Gaascht also, mat um Dësch sëtzen. D'Memberen eenegen sech op gemeinsam Positiounen zu globale politesche Froen. Rechtlech verpflichtend sinn déi Decisiounen awer net. Kritiker gesinn dowéinst den Opwand fir e G7-Sommet als vill ze vill iwwerdriwwen. De Grupp vun de 7 kéint net fir déi ganz Welt wëllen decidéieren.

Et ass een also op den Donald Trump gespaant. Et ass awer och dem Emmanuel Macron säin 1. Sommet. Fir den Italiener Gentiloni ass et och eng Première, d'selwecht fir d'Theresa May. Den Justin Trudeau war schonn zejoert derbäi. A fir d'Angela Merkel ass et den 12. G7-Sommet!

De Sommet ass wéi gesot zu Taormina op Sizilien, do wou sech normalerweis d'Touristen drécken. Haut a muer dominéieren awer d'Staats – a Regierungsscheffen an hir Delegatiounen. 10'000 Polizisten an Zaldote suerge fir d'Sécherheet. Fir d'Touristen ass Taormina 7 Deeg laang Tabu. Just Leit, déi do wunnen, Membere vun den Delegatiounen a Journaliste mat Badge dierfen d'Metalldetektere passéieren.

Taormina war déi lescht Méint e Chantier. 14 Milliounen Euro sinn investéiert ginn. Zwee Drëttel vun de Stroossen hunn zB en neie Belag kritt. Den alen Amphitheater ass extra fir d'Familljefoto renovéiert ginn. Déi 7 „Mächteg“ wäerte mat Helikopteren op zwee neien Heliporte landen...et gëtt vill Gedold verlaangt...dat fir annerhallwen Dag G7-Sommet