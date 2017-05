Kampf géint den IS

Wéi d'DPA mellt, hätt den Nordatlantikrot, den héchste Gremium vun der Nato, dës Decisioun um Mëttwoch getraff. Bis elo waren eenzel Membere vun der Nato um Krich bedeelegt, ma net dat ganzt Bündnis.Offiziell wäert dëse Schrëtt wuel en Donneschdeg bekannt gemaach ginn, dat nom Treffe vun de Staats- a Regierungscheffe vun den Nato-Memberen zu Bréissel. Den US-President Donald Trump hat am Virfeld ëmmer nees gefuerdert, datt d'Nato sech méi an de Kampf géint den Terrorismus géif abréngen.D'Nato soll virun allem un der Opklärung aus der Loft participéieren a sech ëm d'Koordinatioun këmmeren. Dozou géif och gehéieren, datt ee sech un der Ausbildung vun de Sécherheetsleit am Irak bedeelegt.