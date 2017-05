De fréiere griichesche Premier Lucas Papademos ass en Donneschdeg am fréien Owend an enger Bommenattack op säin Auto am Zentrum zu Athen blesséiert ginn.

© afp (Archiv)

Wéi et heescht gouf och de Chauffer verwonnt. Verschidde Source schwätze vun enger Bréifbomm, déi am Auto opgemaach gi wier. Soss Detailer feelen nach.



Am Mäerz war aus Griichenland ënnert anerem eng Bréifbomm un den Internationale Währungsfong geschéckt ginn. Eng international Anarchistegrupp war deen Ament responsabel. Op et e Lien gëtt ass fir den Ament net gewosst.