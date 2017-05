Perturbatiounen am Trafic op der Tréirer A 602 gouf et en Donneschdeg duerch eng kleng Intefamill, déi sech do op der Iwwerhuelspur verlaf hat.

Wéinst der klenger Famill koum et nawell zu méi oder manner geféierleche Fuer- a Bremssituatiounen. Eng Policepatrull vu Schweech huet decidéiert, deen Deel Autobunn kuerzerhand ze spären an huet probéiert déi schei Déieren, mat der Ënnerstëtzung vun e puer Automobilisten an Direktioun Muselufer ze dreiwen.



Dëst sollt leider net klappen. D'Intenelteren hunn net wierklech kooperéiert a sinn ëmmer nees kuerz fortgeflunn, fir duerno nees bei hir Kanner zeréck ze kommen.

Mat vereente Kräfte konnt een déi 6 Intejippelcher afänken an, an engem groussen Akafskuerf bei d'Musel transportéieren, fir se nees fräi ze loossen. Do hunn déi glécklech Elteren op hir Jippelcher gewaart.