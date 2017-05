Hei vir an Däitschland op der B 52, kuerz virun der Sortie Trier-Ehrang, hat d'Strooss no engem kuriéisen Accident misse gespaart ginn.

© Polizei Trier

E Sonndeg kuerz no 11 Auer war en däneschen Automobilist mat senger Roulotte op der B52 ënnerwee. Eng 500 Meter virun der Sortie Trier-Ehrang huet den Unhänger op eemol beim biergof fueren ugefaangen ze schléngeren.Dem Chauffeur ass et net méi gelongen, säi Gefier ënner Kontroll ze kréien, soudass den Auto vum Unhänger matgerappt an ëm 180 Grad gedréint gouf. Béid Spueren hunn doropshi misse fir ronn zwou Stonne gespaart ginn an et ass en zolitte Stau entstanen.Béide Persounen am Auto ass näischt geschitt, ma de materielle Schued ass massiv a gëtt op ronn 25.000 € geschat.