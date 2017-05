Géint 6 Auer ass et zu deem ongewinnte Phänomen komm: D'Well huet Ligestill a Sonneprabbelie matgerappt.Schold ware Wiederen, déi deen Ament grad do laanscht gezu sinn.Si hunn derfir gesuergt, datt de Loftdrock um Mier stënterlech gefall ass, gläichzäiteg huet de Wand gedréit. Doduerch gouf d'Gläichgewiicht op der Uewerfläch vum Mier gestéiert an et konnt eng kleng Flutwell entstoen.Meteorologe schwätzen an deem Fall vun engem "Meteo-Tsunami".

Wéi grouss d'Well an Holland war, ass net genee gewosst - Aenzeie schwätze vu bis zu 2 Meter an de Medie gëtt awer och vun 3 Meter geschwat.Wéi bei engem richtegen Tsunami huet sech d'Mier virun der Well zeréckgezunn.Iwwer Blesséierter ass bis elo näischt gewosst.