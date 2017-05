Zënter Juni 2014 ass Mossul fest an der Hand vum IS. An de leschte Méint hunn awer ëmmer méi Leit d'Stad verlooss.

Ziviliste flüchten aus Mossul © AFP (Archiv)

MSF iwwer Mossul / Reportage Frank Elsen



D’Ausernanersetzungen op der Plaz, tëscht der Djihadistemiliz an der irakescher Arméi, hunn awer virun allem dramatesch Konsequenzen op d‘Populatioun. Eng 730.000 Leit goufen ewell schonn aus der Stad fort bruecht.

516.400 Leit goufen zënter dem Ufank vum Joer aus der Stad Mossul evacuéiert. Dëst, well déi irakesch Arméi um Terrain gewonnen hätt, erkläert den Direkter vun Medecins sans Frontières Lëtzebuerg Paul Delaunois.



Et ass eng enorm Mass vu Leit, vun ongeféier der Populatioun vu Lëtzebuerg, déi an enger ganz kuerzer Periode muss aus der Stad fort bruecht ginn.

Virun allem déi medizinesch Hëllef op der Plaz spillt eng wichteg Roll. Eng 2.600 Patiente goufe bannent 3 Méint an engem vun de siwen MSF-Spideeler behandelt. De Gros dovunner waren Zivilisten, ënnert anerem Fraen a Kanner.



Et sinn dacks Kanner, déi vu Kugele getraff oder verbrannt goufen. Verschiddener goufen och duerch Explosiounen oder Minne blesséiert. Et ass ee mat engem ganz brutale Krich konfrontéiert, wou déi meescht Affer Leit aus der Populatioun sinn.

Zënter Mäerz, këmmert sech MSF awer och ëm d’Kanner, déi ënnererniert sinn. D‘Majoritéit ass mol nach keng 6 Méint al. Un der Front sëtzen iwwerdeems eng 100.000 Leit fest, déi Concernéiert hunn näischt z’iessen an ze drénken.



Ma d'Situatioun ass schwéier anzeschätzen, well MSF net un der Front ass. Do sëtze vill Leit fest, déi vum IS gesot kruten, datt si d'Regioun net verloossen dierfen. Eenzeg Quelle si Leit, déi awer fortgelaf sinn a vun der Situatioun un der Front an der Alstad vu Mossul erzielen.

Eng 1.600 Mataarbechter vun MSF sinn de Moment am Irak, alleng zu Mossul sinn et der 750.