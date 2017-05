Weider gëtt vun honnerte Blesséierte geschwat.



Wéi et vum zoustännege Gesondheetsministère heescht, géif et sech awer just ëm ee provisoresche Bilan handelen.



Wéi e Porte Parole vum Inneministère sot, war d'Bomm an engem Camion verstoppt. Am betraffe Quartier stinn eng sëllechen Ambassaden an och de Presidentepalais.



Bis ewell gouf déi presuméiert Attack nach net revendiquéiert. Enn Abrëll haten Taliban hir Fréijoersoffensiv lancéiert an hir Attacke verschäerft. Kabul ass ëmmer nees d'Zil vun Attentater vu radikalislamesche Rebellen. Uganks Mee waren duerch ee Sprengstoffattentat op d'mannst 8 Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat hat d'Dot revendiquéiert.